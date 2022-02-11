‘Sanat bet’ zanlılarına 3’er gün tutukluluk: Data incelemesi yapılacak

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda sanal bet sitelerine finans hizmeti sağladıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar B.E, M.Ö ve M.A.B yeniden mahkemeye çıkarıldı.

3 zanlı aleyhinde 3’er gün daha tutukluluk süresi alındı.

Bulguları aktardı…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı.

Davulcu zanlıların 9 Şubat 2022 tarihinde alınan bir bilgide yasadışı sanal bahis/kumar sitelerine finans hizmeti verilmesine olanak sağlamak maksadı ile sim kart verildiği öğrenilip, aynı gün zanlı B.E’nin evinde arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada; zanlının tespit edilemeyen bahis ve kumar sitesine finansal destek sağlamak üzere pa-para hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam 1437 adet Turkcell sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve 1 adet hard disk bulunarak emare olarak alındığı mahkemeye aktarıldı.

Emareler alındı…

Polis, zanlı B.E’nin sorumlusunun M.Ö olduğu tespit edilerek evinde arama yapıldığını belirtti.

M.Ö’nün ev arkadaşı M.A.B’nin yatak odası içerisinde başkalarına ait 7 adet banka kartı ve 1 adet bilgisayar, ikametgâhın salonunda ise bir adet ajanda, 3 adet Turkcell Sim Kart, 4 adet farklı şahıslara ait banka kartları ve 1 adet banka para çekiliş dekontu bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Data incelemesi yapılacak

Polis memuru Davulcu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini emarelerin data incelemeye gönderildiğini ancak raporların henüz hazır olmadığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler olduğunu belirterek, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.