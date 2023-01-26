Sanal POS ile Tahsilat İşlemlerinizi Dijitale Aktarın

Start-up projelerini e-ticaretle hayata geçirmek isteyenler ve halihazırda e-ticaret mensubu olanlar için önemli konulardan biri de tahsilat yöntemleri. Son yıllarda artan hacmiyle dikkat çeken e-ticaret sektörü ve online satış ağları, artık yeni nesil tahsilat yöntemleriyle tanıştı! Bunlar arasında en işlevsel ve en fazla rağbet gören alternatif ise sanal POS yazılımları.

Sanal POS’lar, firmaların online satışlar için alacağı ödemeleri, alıcıların banka hesaplarından satıcı hesabına aktaran sistemlerdir. Fiziki POS cihazıyla aynı işlevi gören bu yazılım hizmetleri, tahsilatlarını dijitale taşımak isteyen işletmeler için ayrıcalıklı uygulama hizmetleri sunar!

Sanal POS Nedir?

Fiziki satış hizmetleri sırasında, banka ve kredi kartı kullanarak alışveriş yapmanın dijital haline sanal POS hizmeti denir. Özel tahsilat yazılımları olan VPOS hizmetleri, alıcı hesaplarıyla satıcı hesapları arasında bir köprü kurarak, satış tahsilatlarının gerçekleşmesini sağlar.

Müşteriler satın aldıkları ürünün ödemesini sanal POS üzerinden bilgi girişi yaparak gerçekleştirir. Fiziki kart bilgileri veya bankacılık bilgilerini kullanan alıcılar, firmanın sanal POS yazılım formunu doldurup ödeme onayı sağlar. Böylece satıcılar, sattıkları ürün ve hizmetler için anında ödeme alırken, alıcı taraflara pratik kullanım avantajı sunulur.

Güvenli ve zahmetsiz şekilde tahsilat yapmayı mümkün kılan VPOS hizmetleri, özellikle e-ticaret mensupları için vazgeçilmez bir uygulamadır. Bu grupta yer alan firmaların, hızlı ve güvenli satış döngüsü oluşturmak için online ödeme kanalları oluşturması hizmetlerini geliştirir. Müşteriler havale, EFT gibi zaman ve enerji gerektiren kanallar yerine sanal POS gibi anlık ödeme sistemleri sunabilen adreslerden alışveriş yapmayı tercih eder.

Sanal POS Nasıl Kullanılır?

Sanal POS kullanımı, işletmeler ve alışveriş yapan alıcılar açısından iki türlü kullanıma sahiptir. Her ikisinde de temel işlev, alışveriş meblağının alıcı hesabından satıcı hesabına aktarılmasıdır.

Tıpkı fiziki ödeme yapmayı sağlayan POS cihazları gibi, sanal POS hizmetleri de alıcı banka bilgileri ile satıcı banka bilgilerini kullanır. Alışveriş tutarı kadar ödemeyi, bilgi girişinin ardından alıcı banka hesabından alarak provizyona aktarır. İşlem için tanımlanan süre boyunca ödemeyi provizyon ekranında tutar. Ardından satıcı banka bilgilerini kullanarak hesaba aktarır.

Sistemi kullanmak için kredi ve banka kartı numaralarının girildiği form ekranına giriş yapmak gerekir. Ardından sistem onayı vererek ödeme aktarımı sağlanır.

Sanal POS Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Sanal POS başvurusu yapmak isteyen işletmeler ve girişimciler için önemli konulardan biri de başvuru için gereken evrakları tamamlamaktır. Resmi başvuru sürecinde inceleme yapılacağı için evrakların doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekir.

Sanal POS başvurusunda temin edilmesi gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir:

Nüfus cüzdanı kopyası

Ortaklık içeren işletmeler için sözleşme örneği

Vergi levhası örneği

İmza sirküsü

Ticaret sicil gazetesi örneği (ortaklı firmalar için)

Başvuru sürecinde bankalara bağlı olarak değişen ek belgeler de söz konusu olabilir. Bu nedenle hangi sanal POS hizmeti alınacaksa o şirketin veya bankanın istediği evraklar incelenmelidir. İşletme sahiplerinin başarılı başvuru süreçlerine imza atmak için yapması gereken en önemli şey evrak temininde doğru ve tam teslim organizesidir.

Sanal POS Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

VPOS kullanımının getirdiği avantajlı durumların başında hızlı tahsilat özelliği yer alır. Satışlar için kullanılan geleneksel para aktarım yöntemleri (EFT, havale vb.) zamana bağlı aktarımlardır. Bu nedenle satış işleminin aksamasına neden olabilirler. Oysa sanal POS yazılımları alıcı hesaplarıyla yapılan aktarım işleminde birkaç dakikalık süreye sahiptir. Bu kısa zaman diliminde müşterilerin ödemeleri satıcı hesaplarına güvenli şekilde aktarılır.