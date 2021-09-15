Sanal betten bir tutuklu

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir eve yapılan baskında “Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan zanlı İ.T. E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 14 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa adresinde Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada aynı yerde sakin zanlı İ. T. E.’nin internet üzerinden Bet 1 ve Hit 1 isimli yasa dışı bahis sitelerine pazarlama hizmeti verdiğini söyledi. Zanlının Şans Oyunları yasası ve Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı hareket ettiğinin tespit edildiğini söyleyen Polis, gönüllü ifadesinde, evinden alınan emare dizüstü bilgisayarı ve 2 adet cep telefonunun inceleneceğini ancak zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.