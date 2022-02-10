Sanal betten 3 tutuklu

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda sanal bet sitelerine finans hizmeti sağladıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar B.E, M.Ö ve A.B mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı.

Davulcu huzurda bulunan zanlıların 9 Şubat 2022 tarihinde alınan bir bilgide yasadışı sanal bahis/kumar sitelerine finans hizmeti verilmesine olanak sağlamak maksadı ile sim kart verildiği öğrenilip, aynı gün Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği 12.30-15.00 saatleri arasında Ozanköy Girne adresinde zanlı B.E’nin ikametgâhında yapılan aramada; adı edilenin tespit edilemeyen bahis ve kumar sitesine finansal destek sağlamak üzere para hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam 1437 adet sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve 1 adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.