‘Sanal Bet’ sitesiyle bağlantılı bir kişi tutuklandı

Yasadışı sanal bet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı F. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı F. A.’nın Beden Eğitimi ve Spor Yasası İle Şans Oyunları Yasasına Aykırı Harekette Bulunma suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 20 Ekim tarihinde, Dikmen ve Minareliköy'de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 41 yaşındaki T.A. ve zanlı 33 yaşındaki F. A.’nın yasadışı bahis ve kumar oynatılan bir internet sitesine canlı destek (call center) hizmeti vermek suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı F.A’nın Minareliköy’deki adresinde yapılan aramada Kalebet isimli bahis ve kumar sitesine canlı destek hizmeti verdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, Kalebet’e ait bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını da anlattı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyen polis, ayrıca Kalebet isimli sanal bahis ve kumar sitesiyle ilgili 2019 yılı Ağustos ayında başlatılan ve 12 sanıkla ilgili hazırlanan dava dosyasıyla zanlının bağı olup olmadığının da araştırılacağını anlattı. Polis, zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.