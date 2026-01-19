“Şampiyon Melekler Takımımız sizi asla unutmayacağız”

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci ve öğretmenleri, Adıyaman’da devam eden İsias Otel duruşması öncesinde Şampiyon Melekler’i unutmadı, anlamlı bir pankart açtı.

Okulun sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan İSİAS Otel'in çökmesi sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili kamu görevlileri aleyhine açılan ceza davası görülecektir. Okul olarak Gazimağusa Türk Maarif Koleji Şampiyon Yıldız Erkek Voleybol Takımımız, öğrenci ve öğretmenlerimiz; davaya giden tüm öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanındayız.

İSİAS ORTAK DAVAMIZ”