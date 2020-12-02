Salıncak ve Güçük Prens yine okurun gözdesi
Işık Kitabevi, 25 Kasım - 2 Aralık haftasında en çok satan kitapları paylaştı.
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Işık Kitabevi, 25 Kasım - 2 Aralık haftasında en çok satan kitapları paylaştı.
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları
- Darbe ve İstila Günleri - Kıbrıs Kissinger’in Ağlarında - İbrahim Aziz - İnkılapçı Yayınları
- MAT - Mehmet Ali Talat - Nezire Gürkan - Işık Kitabevi Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Her Kalbe Bahar Gelir Ama Bazıları Çiçek Açar - Ezgin Kılıç - Destek Yayınları
- Devran - Selahattin Demirtaş - İletişim Yayınları
- Son Cüret - Yılmaz Özdil - Sia kitap
- Huzursuzluk - Zülfü Livaneli - Doğan Kitapçılık
- Kalbinde İyilik Biriktirenin Yolu Hep Açıktır - Şems-i Tebrizi - Destek Yayınları
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Etiketler : kitap, ışık kitabevi