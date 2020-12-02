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Salıncak ve Güçük Prens yine okurun gözdesi

Salıncak ve Güçük Prens yine okurun gözdesi

Işık Kitabevi, 25 Kasım - 2 Aralık haftasında en çok satan kitapları paylaştı.

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Işık Kitabevi, 25 Kasım - 2 Aralık haftasında en çok satan kitapları paylaştı.

 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Sevapları ve Günahları ile TMT - Ersan Berksel - Işık Kitabevi Yayınları
  • Darbe ve İstila Günleri - Kıbrıs Kissinger’in Ağlarında - İbrahim Aziz - İnkılapçı Yayınları
  • MAT - Mehmet Ali Talat - Nezire Gürkan - Işık Kitabevi Yayınları

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Her Kalbe Bahar Gelir Ama Bazıları Çiçek Açar - Ezgin Kılıç - Destek Yayınları
  • Devran - Selahattin Demirtaş - İletişim Yayınları
  • Son Cüret - Yılmaz Özdil - Sia kitap
  • Huzursuzluk - Zülfü Livaneli - Doğan Kitapçılık
  • Kalbinde İyilik Biriktirenin Yolu Hep Açıktır  - Şems-i Tebrizi - Destek Yayınları

 

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