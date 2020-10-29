Salıncak ve Güçük Prens hala okurun gözdesi
Işık Kitabevi 21 Ekim - 28 Ekim haftasında çok satan kitapları paylaştı
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Işık Kitabevi 21 Ekim - 28 Ekim haftasında çok satan kitapları paylaştı
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Ahir Zaman Alemi - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
- Bir Hınç ve Şiddetin Tarihi: Kıbrısta Statü Kavgası ve Etnik Çatışma - Niyazi Kızılyürek - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Sardalya Mevsimi - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu-Remzi Kitabevi
- En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları
- Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
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Etiketler : ışık kitabevi