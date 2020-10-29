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Salıncak ve Güçük Prens hala okurun gözdesi

Salıncak ve Güçük Prens hala okurun gözdesi

Işık Kitabevi 21 Ekim - 28 Ekim haftasında çok satan kitapları paylaştı 

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Işık Kitabevi 21 Ekim - 28 Ekim haftasında çok satan kitapları paylaştı 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Ahir Zaman Alemi           - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
  • Bir Hınç ve Şiddetin Tarihi: Kıbrısta Statü Kavgası ve Etnik Çatışma - Niyazi Kızılyürek          - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
  • Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Sardalya Mevsimi  - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık
  • Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu-Remzi Kitabevi
  • En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları
  • Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  • Kral Kaybederse - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi

 

 

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