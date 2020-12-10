Salıncak ve Güçük Prens en çok satanların başında
Işık Kitabevi 2 Aralık – 9 Aralık haftasında çok satan kitapları paylaştı
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Işık Kitabevi 2 Aralık – 9 Aralık haftasında çok satan kitapları paylaştı:
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Ulus Kaçağı-Niyazi Kızılyürek-İletişim Yayınları
- Darbe ve İstila Günleri - Kıbrıs Kissinger’in Ağlarında - İbrahim Aziz - İnkılapçı Yayınları
- Sardalya Mevsimi- Tevfik Aytekin-Büyükada Yayıncılık
- Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabitti Kıbrıs-Kutay Bektaşoğlu-Işık Kitabevi Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- En Hüzünlü Eylül-Osman Balcıgil-Destek Yayınları
- Kendini Ertelemekten Vazgeç-Bülent Gardiyanoğlu -Destek Yayınları
- Kozmik Albay -Yılmaz Büyükköprü-Kırmızı Kedi Yayınevi
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden-Gülseren Budayıcıoğlu- remzi Kitabevi
- Tanrının Formülü-Jose Rodrigues Dos Santos-Pegasus Yayınları
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Etiketler : ışık kitabevi