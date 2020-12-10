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Salıncak ve Güçük Prens en çok satanların başında

Salıncak ve Güçük Prens en çok satanların başında

Işık Kitabevi 2 Aralık – 9 Aralık haftasında çok satan kitapları paylaştı

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Işık Kitabevi 2 Aralık – 9 Aralık haftasında çok satan kitapları paylaştı:

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Ulus Kaçağı-Niyazi Kızılyürek-İletişim Yayınları
  • Darbe ve İstila Günleri - Kıbrıs Kissinger’in Ağlarında - İbrahim Aziz - İnkılapçı Yayınları
  • Sardalya Mevsimi- Tevfik Aytekin-Büyükada Yayıncılık
  • Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabitti Kıbrıs-Kutay Bektaşoğlu-Işık Kitabevi Yayınları

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • En Hüzünlü Eylül-Osman Balcıgil-Destek Yayınları
  • Kendini Ertelemekten Vazgeç-Bülent Gardiyanoğlu            -Destek Yayınları
  • Kozmik Albay  -Yılmaz Büyükköprü-Kırmızı Kedi Yayınevi
  • Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden-Gülseren Budayıcıoğlu- remzi Kitabevi
  • Tanrının Formülü-Jose Rodrigues Dos Santos-Pegasus Yayınları

 

 

 

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