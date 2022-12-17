“Salıncak” tanıtıldı

YENİDÜZEN Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmenlerinden, gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın “Salıncak” adlı romanının Yunanca baskısı, dün akşam Lefkoşa’nın güneyinde Gazeteciler Evi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Yunanca çevirisi ve editörlüğü Voula Harana, Emin Hikmet ve Katerina Stefanou tarafından yapılan “Salıncak”, Heterotopia yayınları tarafından basıldı.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in moderatörlüğündeki tanıtım etkinliğinde yapılan konuşmalarda, “Salıncak” romanının Kıbrıs’ta empatinin öneminin anlaşılmasına katkısı vurgulandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı, sanatçı Yiannis Toumazis yaptı. Toumazis, edebi eserlerin insanların empati kurarak yazdığı eserler olduğunu belirterek Kıbrıslı Türk bir erkek olan Cenk Mutluyakalı’nın göçmen bir Kıbrıslı Rum kadının gözünden kaleme aldığı romanının önemli bir eser olduğunu söyledi.

Toumazis, bu eserin Yunancasını Kıbrıs’a kazandıran Niyazi Kızılyürek’e de teşekkür ederek bu gibi çevirileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Niyazi Kızılyürek de konuşmasında, Salıncak’ta göçmen bir kadının hikayesinin anlatıldığını belirterek, kitapta birkaç empati örneğinin yer aldığını, sanat ve edebiyatla empatinin, özellikle siyasetin her türlü batağa saplandığı bugünlerde daha da önem kazandığını söyledi. Kızılyürek, Mutluyakalı’nın kitabını Yunanca’ya kazandırmanın Heterotipia Yayınları için son derece önemli olduğunu da belirtti.

Tiyatro sanatçısı Myrsinie Christodoulou’nun kitaptan bölümler okuduğu gece Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Başkanı, şair-eleştirmen Yorgos Frangos ve editör Katerina Stefanou da kitap hakkında düşüncelerini paylaştığı konuşmalar yaptı.

Gecede konuşan Salıncak’ın yazarı gazeteci Cenk Mutluyakalı ise kitabının Yunanca’ya çevrilmesi ve böyle bir gecenin düzenlenmesinden dolayı duyduğu mutluluk yanında adanın bölünmüşlüğünün sürmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Mutluyakalı, 5 yaşındayken Limasol’dan Girne’ye göç ettiklerini, anne ve babasının “evimiz” diyerek hep Limasol’daki evi anlattığını belirtti. Mutluyakalıi Girne’deki evin bahçesinde bulunan salıncakta oynadığını, 12-13 yaşlarına geldiğinde salıncağı kimin yaptığını sorduğu babasından, evin sahibi tarafından başka bir çocuk için yapıldığını öğrendiğinde çok şaşırdığını söyledi.

Mutluyakalı, “Benim çocukken sürdüğüm bisiklet de bir başka çocuğundu. Ben bir gazeteciyim, edebiyatçı ya da yazar değilim. Bu kitabı sadece o, anılarında oynadığım çocuğa özür borcu için yazdım. Bu ülkenin binlerce evinde oyuncaklar, çocuklarını özlüyorlar. O çocuklar umarım bir gün oyuncaklarına kavuşurlar ya da çocuklar, başka çocuklardaki oyuncaklarını özlemek zorunda kalmazlar” diye konuştu.

Kızılyürek’in yanı sıra Avrupalı Parlamenter Alexandra Attalides ve çok sayıda davetli de geceye katıldı. Etkinlikte Cenk Mutluyakalı kitaplarını da imzaladı.