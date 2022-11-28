Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü
Salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü

Salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü

Tarım Dairesi, Mağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün İmha edildiğini açıkladı.

A+A-

Tarım Dairesi, Mağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün İmha edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, 18-24 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde 34 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadığı belirtilirken, yerli ürünlerde ise 8 numuneden 7’sinin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlandığı kaydedildi.

Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : ,