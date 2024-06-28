Salamis Antik Tiyatro’dan Mazhar-Fuat ve 2 bin MFÖ hayranından Özkan’a sevgilerle

Murat OBENLER

Türkiye’nin ünlü pop ve rock gruplarından MFÖ’nün iki üyesi Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında 27 Haziran’da Salamis Antik Tiyatro’da hayranlarıyla ile buluştu.

Grubun diğer üyesi Özkan Uğur’un vefatı sonrasında ikili olarak konserlerine devam eden Mazhar ve Fuat sevilen şarkılarını Kıbrıs’ta sevenleriyle paylaşırken her kuşaktan MFÖ hayranlarının ilgi gösterdiği konseri 2000 civarı biletli seyirci izledi. T.C. Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr.Süleyman Uluçay ve bazı belediye meclis üyelerinin de yurttaşlarla birlikte takip ettiği konserde sevilen MFÖ şarkıları, izleyicilerin coşkulu katılımları ve Salamis Antik Tiyatro’nun büyüleyici ortamının birlikteliğinden ortaya unutulmaz bir kültür-sanat gecesi çıktı.



Seyirciler unutulmaz MFÖ şarkılarıyla hem hüzünlendi hem de coştu

Türk pop ve rock müziğine kazandırdıkları Ele Güne Karşı, Güllerin İçinden, Yalnızlık Ömür Boyu, Diday Diday Day, Sufi, Benim Hala Umudum Var, Mazaretim Var Asabiyim Ben, Ali Desidero, Mecburen, Sakın Gelme, Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın, Sarı Laleler ve Hep Yaşın 19 gibi sayısız unutulmaz şarkıyı sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Mazhar ve Fuat yine sahne performansları ve samimi tavırlarıyla her yaştan seyirciden tam not aldı.



Özkan Uğur dakikalarca coşkuyla alkışlandı

8 Temmuz 2023 yılında lenf kanserine yenik düşerek aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un sahne performanslarından bazı bölümlerin de dev ekrana yansıtıldığı gecede grubun çılgın üyesi Özkan Uğur hem saygıyla anıldı hem de dijital bile olsa enerjisiyle adeta Salamis Antik Tiyatro’da uzun süren bir alkış rüzgarı yarattı.