"Sakın polisi arama; seni de öldürürüm, çocuğunu da öldürürüm"

Demirhan’da meydana gelen kadına şiddet olayında kredi kartını harcaması için kendisine vermediği gerekçesiyle eşini darp eden G.M. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkeme, eşinin de kendisini darp ettiğini, vücudunda darp izleri olduğunu savundu.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde saat 09.00 raddelerinde G. M., eşini ciddi şekilde darp etti. .

Polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ve şikâyetçinin beyanları olduğunu, bunların araştırılacağını söyledi.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı eşinin de kendisini darp ettiğini, vücudunda darp izleri olduğunu savundu.

Yargıç Şerife Katip, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.