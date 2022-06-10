Şair Halil Karapaşaoğlu cennetten ve cehennemden kaçanları şiirle buluşturdu

Murat OBENLER

Şair Halil Karapaşaoğlu 9 Haziran Perşembe akşamı Hasan Rahvancıoğlu 'nun piyanosu eşliğinde Mother Nature Cyprus 'da yayınlanmış iki şiir kitabından ve gelecekte çıkacak 3.şiir kitabından şiirleri şiirseverlerle paylaştı. Acı Biberli Aşk ile Ahir Zaman Alemi kitapları yanısıra önümüzdeki yıllarda çıkarmayı planladığı “The Spilatos” kitabınından şiirleri piyano eşliğinde şiirseverlere paylaşan Halil Karapaşaoğlu katılımcıları bir Robot Zoo’da geziye çıkarttı.

Karapaşaoğlu geceyle ilgili paylaşımında, “Mother Nature Cyprus 'da sevgili Hasan Rahvancıoğlu 'nun piyanosuyla kepçeden kaçmaya çalışan nohuttan, gassallardan, mahkumlardan, katil robotlardan, hapishanelerden, yatı evlerinden, hayal ödünç verici'ye uzanan cennet ve cehennemin buluştuğu yerden şiirlerimizi okuyacağız! Şiir insanı insan yapar! Şiir insanı deli yapar! Şiir insanı aşık yapar! Şiir insanı katil yapar! Şiir insanı ŞAİR yapar! Bir yolculuğa çıkaracağız sizi! Geri gelmemek uzere! Cennetten ve cehennemden kaçanların buluştuğu yerde, Şiirde! Welcome to ROBOT ZOO!” dedi.