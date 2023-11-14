'Şaibeli' istihdamlar Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşındı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) geçtiğimiz aylarda açmış olduğu ve ”torpil” iddialarının karıştığı münhal için sınava giren ve kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Evren Demir isimli yurttaş, süreci yargıya taşıdı.

Söz konusu istihdam konusu dün de Sema Dolu isimli yurttaş tarafından yargıya taşınmıştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) de desteğiyle Av. Tekin Söylemez ile birlikte dava dosyalayan Demir, hakkını aramak için yargıya başvurdu.

CTP, hukuksuzluğa karşı KIB-TEK’e yapılan usulsüz, şaibeli, münhalsiz, sınavsız ve toplum tarafından ciddi şekilde halen daha sorgulanan istihdamların mahkeme tarafından da denetlenmesi için Evren Demir’e destek verdi ve Demir’in davası bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde dosyalandı.