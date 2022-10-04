Sahtekarlıkla para temini

Çatalköy ve Ozanköy’de 29 Eylül’de ikametgahtan hırsızlık suçlarından zanlı olarak tutuklu bulunan F.K’nin (E-39), yapılan ilgili ileri sorgulamasında, ikametgahlardan çaldığı dört çift küpe ile iki adet altın yüzüğü Girne’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya toplamda 5 bin 900 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Polisin açıklamasına göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp şahıs

Lefkoşa’da sakin Baran Güler’in (E-23), önceki gün ayrıldığı ikametgaha dönmediği ve kayıp olduğu bildirildi. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam ediyor. Öte yandan 1 Ekim’de kaybolan Ortaköy’de sakin Melek Kara’nın (K-16) bulunduğu kaydedildi.

Girne ve Mağusa’da yangın

Girne’de bugünün ilk saatlerinde Mehmet Akacan’a ait daire içerisinde muhtemelen faal durumda bulunan buzdolabının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye’nin söndürdüğü yangında, 1 adet iki kapılı buzdolabı, 2 adet perde, 1 adet floresan lamba tamamen, mutfak dolapları, 1 adet iki kapılı buzdolabı, 1 adet su sebili, 1 adet masa örtüsü, 1 adet klima iç ünitesi, 2 adet alüminyum sürgülü balkon kapısı ve çerçeveleri ile muhtelif elektrik kabloları kısmen zarar gördü.

Mağusa’da dün 18.00’de seyir halinde bulunan Meryem İzci’nin kullanımındaki araçta sızan benzin sonucu meydana gelen yangın neticesinde aracın motor bölümü tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.