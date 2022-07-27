Sahte vize ile çıkış yaptı, İstanbul’da tutuklandı

Ülkemizden sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek, geri gönderilen zanlı H.H.M tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşak, zanlının "Resmi sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürmek ve sahte beyanla kayıt temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Daha önceden sahtelendi

Polis, 22 Temmuz 2022 tarihinde zanlının daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu Belçika vizesini Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri görevlisine ibraz ederek “sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekârlıkla kayıt temini” suçlarını işlendiğini söyledi.

Zanlının aynı gün İstanbul Havalimanı’nda tespit edilerek geri gönderildiğini belirten polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının vizesinin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest kaldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.