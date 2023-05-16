Sahte TC kimliğiyle casinolara giriş yapan 3 kişi tutuklandı

Sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlikleriyle casinolara giriş yapan 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, sahte kimliklerin henüz bulunamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mahkemede olayı aktaran polis, T.A., T.G. ve C.M. isimli zanlıların "Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, T.A. isimli zanlının Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Murat Yılmaz adına çıkarılan T.C. kimlik kartını temin ettiğini belirtti.

Polis, T.G. isimli zanlının da aynı şekilde Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Tufan Yılmaz adına çıkarılan T.C kimlik kartını temin ettiğini söyledi.

Polis, bir diğer zanlı C.M.’nin de Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Murat Kaplan adına çıkarılmış T.C kimlik kartını temin ettiğini belirtti. P

Polis, 3 zanlının da tasarruflarındaki sahte kimlikleri Nisan ayı içerisinde Lefkoşa'da iki casinoda ibraz edip tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, 15 Nisan tarihinde zanlıların sahte kimlik kullanarak casinolara girdiği yönünde bilgi geldiğini ve 2 zanlının Lefkoşa'da bulunan bir casinoda tespit edildiğini söyledi.

Polis, akabinde 2 zanlının 16 Nisan tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, aynı tarihte üçüncü zanlının da Lefkoşa'da bir casinoda tespit edilip, yapılan muhaceret kontrolunda KKTC'de ikamet izinsiz olduğundan dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, her üç zanlının da gönüllü ifade verdiklerini, sahte T.C kimlik kartlarının bulunamadığını söyledi.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde bulunması gereken emarelere ve alınması gereken ifadelare müdahale etmelerini aşikar olduğunu belirterek, zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.