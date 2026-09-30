“Sahte tam günün gerçeklerini verilerle ortaya koyduk”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), üç yıldır uygulanan Tam Gün Eğitim modeline ilişkin hazırladığı araştırma raporlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, tam gün eğitime karşı olmadıklarını ancak gerekli bütçe, altyapı ve personel sağlanmadan hayata geçirilen mevcut uygulamaya karşı mücadele ettiklerini söyledi.

KTOEÖS, Tam Gün Eğitim uygulamasına ilişkin eğitim emekçileri, okul müdürleri, müdür muavinleri ve öğretmenlerle gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarını Lefkoşa’daki sendika binasında düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

“Üç yıldır başarı olarak sunulan uygulamanın gerçek yüzünü ortaya koyduk”

Karaoğulları, üç yıldır “başarı” olarak sunulduğunu belirttiği Tam Gün Eğitim uygulamasının okullardaki karşılığını bilimsel verilerle ortaya koymak amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hazırlanan araştırma raporlarında öğretmen eksiklikleri, kalabalık sınıflar, altyapı sorunları ve eğitimde yaşanan nitelik kaybının ele alındığını kaydeden Karaoğulları, mevcut uygulamayı “sahte tam gün eğitim” olarak nitelendirdi.

“Tam gün eğitime karşı değiliz”

Karaoğulları, gerek sendika gerekse eğitim çalışanları olarak tam gün eğitime karşı olmadıklarını birçok kez dile getirdiklerini belirterek, gerçek bir tam gün eğitim modelinin uluslararası normlara uygun programlarla ve gerekli bütçesi oluşturularak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Paydaşların planlama sürecine dahil edilmesi ve standart okul ortamlarının oluşturulması gerektiğine işaret eden Karaoğulları, uygulamanın önce belirli okullarda hayata geçirilmesi, ardından ülke geneline yayılması gerektiğini ifade etti.

Karaoğulları, gerekli koşullar sağlanarak ülke genelinde uygulanacak gerçek bir tam gün eğitim modelinin ülkenin geleceği açısından taşıdığı önemin farkında olduklarını vurguladı.

“Bütçe yok, altyapı ve personel eksik”

Mevcut uygulamanın ise 2023 yılında tek taraflı bir anlayışla başlatıldığını belirten Karaoğulları, programın bütçesi oluşturulmadan ve okullardaki altyapı sorunları giderilmeden hayata geçirildiğini kaydetti.

Okul idarecisi, öğretmen, atölye şefi ve bölüm şefi gibi programı uygulayacak eğitim emekçilerinin eksikliklerinin de devam ettiğini söyleyen Karaoğulları, tüm bu sorunlara rağmen uygulamanın topluma dayatıldığını ifade etti.

Karaoğulları, KTOEÖS olarak üç yıldır mevcut uygulamaya karşı mücadele ettiklerini belirterek, “Gerçek bir tam gün eğitime karşı değiliz. Ancak gerekli koşullar oluşturulmadan bu programı topluma dayatanlara karşı üç yıldır direniyoruz ve bu konudaki mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Araştırmaya 1 bin 161 eğitim çalışanı katıldı

KTOEÖS’ün Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda gerçekleştirdiği araştırmaya, 50 okuldan 67 okul yöneticisi ile bin 94 öğretmen olmak üzere toplam bin 161 eğitim çalışanı katıldı. Araştırmada, pazartesi ve perşembe günleri uygulanan öğleden sonra eğitim programının eğitimsel, fiziksel, yönetsel ve ekonomik sonuçları değerlendirildi.

Öğretmenlerin yüzde 86,7’si uygulamadan memnun değil

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 86,7’si, okul idarecilerinin ise yüzde 73,1’i üç yıldır uygulanan programdan memnun olmadığını belirtti. Öğretmenlerin yüzde 91,2’si uygulamanın akademik başarıyı artırmadığını belirtirken, okul idarelerinde bu oran yüzde 83,6 oldu.

Öğretmenlerin yüzde 93,9’u öğleden sonraki derslerde öğrencilerin motivasyonunun düştüğünü belirtirken, yüzde 85,3’ü programın öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlamadığı görüşünü dile getirdi.

Altyapı ve öğle yemeği koşulları da yetersiz bulundu

Raporda, öğretmenlerin yüzde 89,8’i ile okul idarecilerinin yüzde 76,1’i fiziki altyapının yetersiz olduğunu belirtti. Öğretmenlerin yüzde 90,9’u, okul idarecilerinin ise yüzde 79,1’i tüm öğrencilere sağlıklı ve güvenli öğle yemeği sunulması için gerekli koşulların oluşturulmadığını ifade etti. 30 Eylül 2026 Tam Gün Değerlen…

Okul idarelerinin yüzde 71,6’sı mevcut okul bütçesiyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılında programın sürdürülmesinin finansal açıdan mümkün olmadığını belirtirken, yüzde 73,1’i öğretmen, yüzde 79,1’i ise personel ihtiyacının tam olarak karşılanmadığını kaydetti.

Yüzde 89’u mevcut haliyle kalıcılaştırılmasına karşı

Araştırmada öğretmenlerin yüzde 89’u, okul idarecilerinin ise yüzde 71,6’sı programın mevcut haliyle artırılarak veya kalıcılaştırılarak uygulanmasının mümkün olmadığı yönünde görüş bildirdi. KTOEÖS, raporun sonuç bölümünde mevcut uygulamadan vazgeçilmesi ve eğitim politikalarının öğrenci, öğretmen, veli ve okul idarelerinin görüşleri dikkate alınarak yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.