KTAMS’ta başkanlık görevini Serman Yiğit yürütecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yaklaşık 8 yıldır başkanlık görevini yürüten Güven Bengihan’ın 25 Eylül 2026 itibarıyla görevinden ayrıldığını, Başkanlık görevini Genel Sekreter Serman Yiğit’in yürüteceğini açıkladı.

KTAMS Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sendikanın 70 yıllık geçmişi ve 5 bine yaklaşan üye sayısıyla ülkenin en köklü ve büyük sendikalarından biri olduğu belirtilerek, bugüne kadar emek, demokrasi ve barış mücadelesine katkı koyan tüm üye ve yöneticilere vurgu yapıldı.

Yönetim Kurulu oybirliğiyle onayladı

Açıklamada, yaklaşık 20 yıldır KTAMS Yönetim Kurulu’nda görev yapan ve son 8 yıldır Başkanlık görevini sürdüren Güven Bengihan’ın, 25 Eylül itibarıyla Başkanlık görevinden ayrıldığı kaydedildi.

KTAMS Yönetim Kurulu’nun 29 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda, Bengihan’ın görevinden ayrılma kararı ile Genel Sekreter Serman Yiğit’in Başkanlık görevini yürütmesi oybirliğiyle onaylandı.

Sendikanın güçlü kurumsal yapısıyla temel ilke ve amaçları doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Bengihan’a yeni yolunda başarı dileği

KTAMS, emek, demokrasi ve barış mücadelesini bundan sonra başka bir kulvarda sürdürme kararı aldığı belirtilen Bengihan’ın, çalışanlar ve toplum adına mücadelesini sürdüreceğine inanç belirtti.

Açıklamada Bengihan’a, “sosyal adaletin hakim olduğu, hukukun ve liyakatin temel alındığı, refahın yükseldiği bir düzen” için çıktığı yeni yolda başarı dileğinde bulunuldu.