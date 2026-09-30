Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, 30 Eylül 2026 saat 12.00 ile 17.00 arasında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, belirtilen zaman diliminde yağış miktarının yer yer 21-50 kilogram/metrekare seviyesine ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, taşkın, dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği, yağış anında ise kuvvetli rüzgâr görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiyesinde bulundu.