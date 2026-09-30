Karma oy düzenlemesi yargıya taşınıyor

Cumhuriyet Meclisi’nde yeniden kabul edilen ve karma oy uygulamasını kaldıran düzenleme yargıya taşınıyor. Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, düzenlemeye karşı yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

Yaptığı basın açıklamasında karma oyun kaldırılmasına karşı olduklarını belirten Ataser, hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Ataser, “Karma oyun kalkmaması için yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Karma oy uygulamasının milletvekilliği ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde kaldırılmasını öngören Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası, 10 Eylül’de Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilmişti. Düzenleme, karma oyun kaldırılarak mührün tek seçenek olmasını öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçimlere yaklaşık iki ay kala seçim mevzuatında değişiklik yapılmasının demokrasi açısından sorun yaratabileceği gerekçesiyle yasayı yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade etmişti.

Meclis, 29 Eylül’de olağanüstü toplanarak düzenlemeyi yeniden görüştü. Yasa, hükümet ve YDP milletvekillerinin oylarıyla, 28 kabul ve 10 ret oyuyla yeniden kabul edilmişti.