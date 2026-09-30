İskele - Çayırova bölünmüş ana yolunda trafik, yapımı biten güzergaha aktarılacak
Karayolları Master Planı kapsamında, İskele - Çayırova bölünmüş ana yol güzergâhında yapımına başlanan ve yol yapım çalışmaları tamamlanan kısımlarda trafik akışı bugün itibarı ile yapımı bitirilen yeni güzergâha aktarılacak.
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Karayolları Master Planı kapsamında, İskele - Çayırova bölünmüş ana yol güzergâhında yapımına başlanan ve yol yapım çalışmaları tamamlanan kısımlarda trafik akışı bugün itibarı ile yapımı bitirilen yeni güzergâha aktarılacak.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik güvenliği açısından, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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