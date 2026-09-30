“İçimdeki Sınır” fotoğraf sergisi 12 Ekim’de açılacak

Sanatçı Emel Sefer’in Kıbrıs'taki bölünmüşlüğün insanlara etkisini konu alan kişisel fotoğraf sergisi 12 Ekim Pazartesi saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.

Verilen bilgiye göre, “İçimdeki Sınır – Fiziksel Bölünmüşlüğün Psikolojik Portresi” adını taşıyan 46 fotoğraftan oluşan, Kıbrıs’ın fiziksel bölünmüşlüğünün hafızada ve insanların iç dünyasında bıraktığı izlere odaklanan sergi 16 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı Emel Sefer, “Coğrafyanın Yarası”, “Ruhun Kafesi” ve “Ufkun Ötesi” başlıklı üç bölümden oluşan sergisiyle ilgi açıklamasında, “En büyük sınır, yıkılacağına inanmaktan vazgeçtiğimizdir.” dedi.