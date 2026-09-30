LTB ile KTMMOB Mimarlar Odası Lefkoşa’nın kentsel gelişimini görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Mimarlar Odası’nda bir araya gelerek Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüşümü hakkındaki yasa çalışmalarını ve Lefkoşa’nın kentsel gelişimini ele aldı. Görüşmede, belediyelerin dönüşüm süreçlerindeki rolü ile Sanayi Bölgesi ve Devlet Fuar Alanı gibi geniş ölçekli kentsel alanların geleceği de değerlendirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüşümü hakkındaki yasa çalışmalarının devam ettiğini bildiklerini belirterek, belediyelerin de sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkent Lefkoşa İmar Planı’nın hazırlanması sürecinde LTB olarak görüş ve önerilerini ilettiklerini anımsatan Harmancı, bu görüşler doğrultusunda planda çeşitli değişiklikler de yapıldığını ifade etti.

Sanayi Bölgesi ve Fuar Alanı gündemde

Zaman içinde kentin çeperinden kentsel gelişimin merkezine kayan Sanayi Bölgesi'nin kapsamlı biçimde yeniden ele alınmasının ve dönüştürülmesinin belediyenin gündeminde olduğunu söyleyen Harmancı, bu konuda ilgili kurumlarla birlikte bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

Harmancı, geçmişte kentin gelişme stratejisinde önemli bir yer tutan Devlet Fuar Alanı'nın bugün büyük ölçüde atıl durumda olduğunu kaydetti. Alanın geniş ölçekli bir kamusal kullanım alanı olarak yeniden kente kazandırılmasının, Lefkoşa'nın bütüncül kentsel işleyişine önemli katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Afet riski altındaki konut alanlarının yanı sıra Sanayi Bölgesi ve Devlet Fuar Alanı gibi geniş ölçekli alanların yeniden değerlendirilmesine yönelik süreçlerde belediyelerin doğal ve sürekli paydaşlar olarak yer alması gerektiğinin altını çizen Harmancı, LTB’nin önümüzdeki dönemde de bu konulardaki tartışmalara aktif biçimde dahil olmaya ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini belirtti.

Görüşler komisyona iletilecek

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ise toplantıda yasa hazırlık süreci hakkında LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya bilgi verdi. Olguner, görüşmede dile getirilen hususları yasanın hazırlanmasından sorumlu komisyona sunacağını da ifade etti.