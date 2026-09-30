ARUCAD yeni akademik yıla kalite ve akreditasyon hedefleriyle başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) akademik kadrosu, yeni akademik yıl öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda üniversitenin yeni dönem hedefleri, öğrenci memnuniyeti, akademik süreçler, kalite güvencesi, devam eden akreditasyon çalışmaları ve uluslararasılaşma faaliyetleri ele alındı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, yükseköğretim alanında dünya genelinde yaşanan değişimlere ve üniversiteler arasındaki artan rekabete dikkat çekti. Öğrenci hareketliliğinin ekonomik, akademik ve bölgesel gelişmelerden etkilendiğini belirten Vehbi, öğrenci memnuniyetinin yeni dönemin öncelikli konuları arasında bulunduğunu söyledi. Vehbi, “Öğrenci memnuniyeti, mutluluğu ve üniversitemizde eğitimlerine devam etmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bugün öğrenciler, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları sayesinde üniversiteler hakkında çok kolay bilgi edinebiliyor. Bu nedenle öğrencilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeli ve karşılaştıkları sorunlara zamanında çözüm üretmeliyiz” dedi.

ARUCAD’ın kalite odaklı büyüme vizyonuna da değinen Vehbi, “Önümüzdeki beş yıl için en önemli hedeflerimizden biri, üniversitemizdeki tüm lisans programlarının akreditasyon süreçlerini tamamlamak. Bunun yanı sıra ARUCAD’ın dünyanın saygın üniversite sıralamalarında yer almasını ve bu sıralamalardaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendirmesini amaçlıyoruz. Artan rekabet ortamında bizi diğer üniversitelerden farklılaştıracak en önemli unsurun kalite olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ARUCAD'ın Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nezahat Doğan ile Uluslararası ve Sosyal İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. İbrahim Dalkılıç da toplantıda birer sunum gerçekleştirdi. Doğan, yeni akademik dönemde izlenecek akademik ve idari süreçler hakkında genel bilgiler paylaşırken; Dalkılıç üniversitenin kalite güvencesi, devam eden program ve kurumsal akreditasyon çalışmaları, uluslararası sıralamalar ile öğrenci değişim olanaklarını anlattı.

Toplantının sonunda, Yeni Medya ve İletişim ile Görsel İletişim Tasarımı lisans programlarının İLEDAK tarafından beş yıl süreyle akredite edilmesinde gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öze, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan ve Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç’e şilt takdim edildi. ARUCAD Cam ve Seramik Atölyelerinde özel olarak üretilen şiltler, Kıbrıs’taki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihî sfenks tabletinden esinlenerek tasarlandı.