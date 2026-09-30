Dalkan’ın makalesi World Medical Journal’da yayımlandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan’ın, Kuzey Kıbrıs’taki sağlık sisteminin uluslararası tanınmama koşullarından nasıl etkilendiğini ele aldığı “Health System Challenges in Northern Cyprus Under Limited International Recognition” başlıklı makalesi, Dünya Tabipler Birliği’nin (WMA) resmi yayını World Medical Journal’ın Eylül 2026 sayısında yayımlandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden hekimlerin ve sağlık politikalarının yer aldığı dergide Dalkan, “President, Cyprus Turkish Medical Association – WMA Associate Member” ünvanıyla yer aldı.

KTTB’den yapılan açıklamaya göre, makalede, Kuzey Kıbrıs’taki sağlık insan gücü, sağlık kurumları ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra, uluslararası tanınmama koşullarının ilaç ve tıbbi malzemelere erişim, bilimsel iş birlikleri, mesleki gelişim, tıp eğitimi, araştırma olanakları ve sağlık teknolojilerine erişim üzerindeki yapısal etkileri ele alındı.

Çalışmada ayrıca sağlık hakkının siyasetten bağımsız değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, ilaç ve tıbbi teknolojilere erişim için insani tedarik mekanizmalarının geliştirilmesi, sağlık çalışanlarının uluslararası mesleki ağlara daha kapsayıcı biçimde katılması, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sağlık alanındaki uluslararası iş birliğinin siyasetten mümkün olduğunca bağımsız tutulması gerektiği vurgulandı.

KTTB’nin uzun süredir savunduğu, sağlığın siyasetin ötesinde evrensel bir insan hakkı olduğu yönündeki yaklaşımın da makaleyle uluslararası sağlık camiasına taşındığı belirtildi.

Açıklamada, yayının Kuzey Kıbrıs’taki hekimlerin ve hastaların tanınmamaktan kaynaklanan sorunlarının uluslararası sağlık kamuoyuna aktarılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yayının KTTB’nin ülke içinde olduğu kadar uluslararası alanda da hekimlerin ve toplumun sağlık haklarını savunan bir meslek örgütü olarak görünürlüğüne katkı sağladığı kaydedildi.