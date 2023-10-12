Sahte satış sözleşmesi hazırlayan noter tutuklandı

Hisseli arsanın tamamının kendisine ait olduğunu göstererek, satmaya kalkışan F.Ç. ile suç ortağı M.S. isimli zanlıya sahte satış sözleşmesi hazırladığı iddia edilen noter H.T. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, F.Ç. isimli zanlının 19 Temmuz tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen A.B. ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

Polis, F.Ç.’nin 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, A.B.’den de ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı.

Polis, 27 Ağustos tarihinde A.B. ile arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, F.Ç.’nin tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı M.S.’nin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, M.S.’nin komşusu olan F.Ç.’nin sahte evrak düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi.

Polis devam eden tahkikat aşamasında iki zanlı ile birlikte hareket ederek, sahte satış sözleşmesi hazırlayan ve içeriğinin sahte olduğunu bilmesine rağmen sözleşmeyi A.B.’ye imzalatan şahsın Lefkoşa’da noter olarak çalışan H.T. olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, mesele kapsamında daha önce tutuklanan F.Ç. ve M.S. isimli zanlıların teminatla serbest bırakıldıklarını anımsattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, H.T.’nin de teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.