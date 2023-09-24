Sahte reçete soruşturması: Sağlık Bakanının akrabası, eski Milletvekili de tutuklandı

Toplumda infiale neden olan sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan 7 kişiden ikisi Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Söz konusu şahıslardan doktor olanının, DP eski Milletvekili ve Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in baldızı olduğu ortaya çıktı.

Bir diğer isim ise, tutuklanan doktorun, eczacı gelini olduğu ortaya çıktı.

Mahkemede konuşan polis, soruşturma kapsamında çok sayıda ismin arandığını bildirdi.

Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.