Sahte PCR testi ile çıkış yapmak istediler, tutuklandılar

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken sahte PCR belgelerini tedavüle süren A.S ile R.D tutuklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlıların

“Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Kuşak, zanlıların 19 Mayıs’ta saat 16.15 raddelerinde Ercan Havaalanı’nda çıkış yapmak isterken, negatif sonuçlu PCR testlerini görevliye vererek, sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü kaydetti.

İfade vermediler

Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını dile getirerek, testlerden birinin 10 Şubat 2022 tarihli ve Vasyl NEBOHA adına düzenlenmiş olduğunun tespit edildiğini ancak diğer testin kime ait olduğunun henüz belirlenemediğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların herhangi bir ifade vermediğini söyleyen Kuşak, zanlıların verdikleri sözlü beyanlarında Telgram isimli uygulama üzerinden tanıştıkları ve daha önce tanımadıkları şahsın evlerine gelip kendilerine test yaptığını ve daha sonra test sonucunu verdiğini beyan ettiğini anlattı.

Kamera görüntüleri incelenecek”

Kuşak, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin söz konusu olduğuna işaret ederek, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunduğunu kaydetti, zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.