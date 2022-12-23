Sahte PCR davası: 1 ay hapse mahkûm edildi

“Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen” sanık Farhad Abedı Dorcheh’in aleyhindeki karar açıklandı.

Sanık “Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs” suçlarından 1 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık aleyhinde oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Vedia Barkın açıkladı.

Heyetin suçlu bulup mahkum ettikleri sanık oybirliği ile 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Neler yaşanmıştı?

Sanık, 20 Şubat 2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek için, PCR testi yaptırmadığı halde “negatif” sonuçlu Sağlık Bakanlığı formatındaki PCR testini, İran'da bulunan arkadaşı aracılığı ile hazırlanmasını talep edip kendisine ait cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden göndertmişti.

Aynı gün Ercan Havalimanı’ndan söz konusu sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada İstanbul Handling de görevli Yunus Emre Aydoğar tarafından belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.