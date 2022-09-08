Sahte pasaportla güneye giden İngiliz baba ve oğul uyuşturucudan tutuklandı

Kıbrıs'ın güneyinde, daha önce ülkeden sınır dışı edilen 63 yaşındaki bir İngiliz ile 31 yaşındaki oğlu, uyuşturucu madde üretim ve ticareti suçundan tutuklandı.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum polisinin bir ihbar sonucu 63 yaşındaki İngiliz vatandaşının aracında ve evinde, daha sonra da şahsın 31 yaşındaki oğlunun evinde yaptığı aramalarda yüksek miktarda hintkeneviri tipi uyuşturucu madde tespit ettiğini yazdı.

Yapılan araştırmada, 63 yaşındaki İngiliz’in 2013 yılında Kıbrıs’tan sınır dışı edildiği ve sahte pasaportla gelerek, ikamet izni aldığı tespit edildi.

Her iki şahsın da tutuklandığı olayda ele geçirilen uyuşturucu maddenin tam miktara basında yer verilmedi.