Sahte kira sözleşmesi soruşturmasında tutuklu sayısı 28’e çıktı

Polisin, sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi düzenlenmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28’e yükseldi.

Polis basın bültenine göre, yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.D.(E), M.N.(E) ve R.K. de (E) tutuklandı.

Olay nasıl olmuştu?

2025 yılında S.Ö. (E-46), K.Ö. (K-42) ve A.Y.A’nın (K-57) ikamet izni çıkarmak maksadıyla Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adresini kullandıkları tespit edildi. Söz konusu şahısların, konu adreslerde ikamet etmedikleri halde, J.N’nin (K-55) yardımıyla E.H. (E-53) adına, E.S’nin (K-62) yardımıyla B.S. (E-63) adına, J.M’nin (E-24) yardımıyla O.S. (K-24) ile F.J. (E-39) adlarına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenledikleri belirlendi.

Hazırlanan sahte kira sözleşmelerinin Vergi Dairesi’e ibraz edilerek tedavüle sürülüp onaylatıldığı, sahte ikametgah belgelerinin ise polise ibraz edilerek tedavüle sürülmesinin sağlandığı ve bu yolla konu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatıldığı tespit edildi.

Yapılan soruşturmada, söz konusu kişilerden sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları para temin edildiği belirlendi.

Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen; Q.A. (E-42), A.A.(E-19), G.R.(K-28), R.J.(E-26), M.Y.(E-24), M.P.(E-23), G.H.(E-40), G.S.(K-45), N.B.(K-35), H.H.(E-42), E.S.(K-40), G.M. (K-39), S.P.(K-), M.A.(K-) ve P.A.(E-) ile birlikte tüm şahıslar tutuklanmıştı.

M.D. (E), M.N. (E) ve R.K’nin (E) de tutuklanmasıyla birlikte, söz konusu meseleyle ilgili tutuklu sayısı 28’e yükseldi.