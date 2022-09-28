Sahte kimlikle yakalandı, ikamet izinsiz çıktı, cezaevine gönderildi

Ercan Havaalanı’ndan sahte kimlik ile çıkış yapmak isterken yakalan zanlı D.A tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının ülkeye 4 Nisan’da 60 günlük vize ile giriş yaptığını, 3 Haziran’da çıkış yapmayarak, izinsiz ikamet ettiğini belirledi.

Zanlı, davaları görüşülünceye kadar 2 ay süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Polis bilgi verdi

Polis memuru Ozan Kuşak, olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Polis, zanlının 27 Eylül saat 08:10’da Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapıp Almanya’ya gidebilmek için tasarrufunda başka bir isim adına kayıtlı İtalya kimlik kartını görevli muhaceret memuruna vererek başkasının kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye çalıştığını söyledi.

Bu sırada görevli muhaceret memuru tarafından suçüstü tespit edildiğini aktaran polis, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

4 Nisan’da 60 günlük vize ile ülkeye giriş yaptı

Polis, zanlının 4 Nisan 2022 tarihinde ülkeye 60 gün vize ile giriş yaptığını, 3 Haziran’da çıkış yapmayarak, izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Mesele ile ilgili gönüllü ifade veren zanlının işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini belirten polis, bahse konu kimlik üzerinde PGM Sahtecilik şubesinde yapılan incelemede, kimlik üzerindeki resim ile zanlı arasında farklılar olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının 2 ay süre ile Merkezi Cezaevi’nde hükümsü tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.