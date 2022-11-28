Sahte kimlikle sınırdan geçiş yapmaya çalışan şahıs tutuklandı
Beyarmudu geçiş noktasında dün akşam 19.30 sıralarında N.T’nin (E-28), başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş Bulgaristan kimliğini görevli memura vererek belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edildi.
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Beyarmudu geçiş noktasında dün akşam 19.30 sıralarında N.T’nin (E-28), başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş Bulgaristan kimliğini görevli memura vererek belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edildi.
Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.
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Etiketler : polis, sahte kimlik