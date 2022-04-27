“Sahte kimlikle kayıt yaptırdı, oyunda hile yaparken tutuklandı”

Lefkoşa’daki bir otelin casinosuna sahte kimlikle kayıt yaptıktan sonra hile ile kart oynayıp kumarhaneyi dolandırmaya çalışan zanlı V. B. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili yaşananları aktardı. Ergüleç, huzurunuzda bulunan zanlılar V.B.’nin “Sahte Evrak Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Dolandırıcılık” suçlarıyla yargılandığını söyledi. Polis 21 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'daki bir otelin casinosuna zanlı V. B. tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olarak düzenlenmiş Martin Berg isimli şahıs adına olan Almanya Kimlik kartını girişte görevli çalışana verip tedavüle sürerek kendisine casinoda oyun oynamak için kayıt yaptırdıktan sonra oynadıkları oyunda 8 bin 600 Euro parayı hile ile aldıklarını söyledi.

23 Nisan 2022 tarihinde zanlının yine Lefkoşa'daki aynı otelin casinosuna gidip aynı şekilde aynı oyunu oynayıp aynı yöntemle hile yaptığını anlatan polis, bu sırada casino çalışanları tarafından fark edilerek polise bilgi verildiğini aktardı. Ergüleç, zanlının cebinde hile yaptıkları yeşil renk keçeli kalemin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis yapılan ileri soruşturmada zanlının gerçek isminin V.B. olduğunu ve casinoya sahte olarak düzenlenmiş Martin Berg isimli şahıs adına kayıtlı olunan Almanya Kimlik kartı ile giriş yaptığını söylemesi üzerine tasarrufunda bulunan söz konusu Alman kimliğinin de emare olarak alındığı, Casinoda hile yaparak elde etmiş olduğu 8 bin 600 Euro parayı Amerikan Dolarına çevirdiğini ve bunun karşılığı olan 6 bin 350 ABD dolarının tasarrufunda bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine 6 bin 350 ABD dolarının da emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Ergüleç meselenin ciddi bir mesele olduğu hile ile sirkat dışında sahte resmi evrak tedavüle sürme suçu da olduğunu belirterek yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.