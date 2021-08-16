Sahte kimlikle güneye geçerken suçüstü: 2 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi evrak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.L.D ve J.L.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı. Polis, zanlıların Sahte Resmi Belge Tasarrufu, Resmi Evrak Tedavüle Sürme, Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 15.08.2021 tarihinde Lokmacı Geçiş Noktası’nda zanlı N.L.D’nin sahte Belçika kimliğini ve zanlı J.L.B’nin de sahte Fransa kimliğini, güneye geçmek için görevli muhaceret memuruna tedavüle sürdükleri esnada suçüstü tutuklandıklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak konu şahısların üzerlerinde tespit edilen Zanlı N.L.D adına yazılı Belçika ülkesine ait olduğu kimlik olduğu, fakat yapılan kontrolde 30.03.2019 tarihinden beridir Kongo pasaportu ile giriş yaparak KKTC'de öğrenci izni ile bulunduğu öğrenildiğini anlattı.

Polis, zanlı J. L. B.'nın yapılan muhaceret kontrolünde ise 05.07.2019 tarihinde 30 gün vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve konu şahısların üzerlerinde tespit edilen kimliklerin kime ait olduğunun araştırılması gerektiğini söyleyerek, bu bağlamda zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.