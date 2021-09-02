Sahte kimlikle güneyden geldi, Ercan’dan çıkmaya çalışırken yakalandı

Sahte Alman kimlik kartı ile yakalanan zanlı D.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Beyanla Kayıt Temini suçuyla mahkemede olduğunu belirtti. Polis, 23.08.2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Kermiya Geçiş Noktası’na gelen güneyde sakin zanlı D.Y’nin Almanya' ya gitmek amacı ile daha önceden güneyden temin ettiği olduğu İbrahim Cisse isimli Alman Kimlik kartını görevli muhaceret polisine ibraz ettiğini, ayni kimlik kartı ile saat 22.00 raddelerinde Ercan Hava Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken suç üstü tespit edilip tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Ergüleç, yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.