‘Sahte kimlikle geldiler, güneye geçmek istediler’: 2 tutuklu

Türkiye’de hazırlattıkları sahte Belçika kimliğini yanlarına alarak ülkeye turist olarak gelen ve sahte Belçika kimlik kartları ile güney geçmek isterken tespit edilen zanlılar G. A ile Ş.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlıların ‘Sahte evrak düzenleme ve Sahte evrakı tedavüle sürme’ suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, 27.03.2022 tarihinde, Kermiya Geçiş Noktası’ndan güneye geçmeye çalışan, ülkede turist olarak bulunan zanlıların, tasarruflarındaki, Türkiye'de 3 bin Euro para karşılığında temin ettikleri sahte Belçika kimlik kartlarını, görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, adı edilenlerin suçüstü tutuklandığını ve tahkikatın devam etiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.