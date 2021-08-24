Sahte kimlikle çıkış yapmak isterken yakalandı

Başkasının kimliği ile güneyden kuzeye geçiş yapan zanlı D.Y., Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü yakalandı.

Sahte Alman kimlik kartı ile yakalanan zanlı D.Y. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının ‘Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Beyanla Kayıt Temini’ suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 23 Ağustos tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa' da Kermiya geçiş noktasına gelen Kıbrıs’ın güneyinde sakin zanlı D. Y.’ın Almanya' ya gitmek amacı ile daha önceden güneyde temin etmiş olduğu İbrahim Cisse adına kayıtlı olunan Alman Kimlik kartını görevli muhaceret polisine ibraz edip kuzeye giriş yaptığını söyledi. Zanlının aynı kimlik kartı ile aynı günün gecesi saat 22.00 sırlarında Ercan Havaalanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken suç üstü tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, söz konusu Alman kimlik kartı emare olarak zapt edildiğini ve pasaportun sahibinin arandığını anlattı. Soruşturmanın devam ettiğine ve zanlının PCR sonucunun beklendiğine vurgu yapan Ergüleç, 1 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına istenilen tutukluluk emrini verdi.