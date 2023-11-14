Sahte kimlik kartlarıyla seyahat etmek isterken yakalandılar

Baf Havaalanı’ndan sahte kimlik kartıyla Viyana ve Toulouse’a gitmeye çalışan iki kişi yakalandı.

Fileleftheros gazetesi, Baf Havaalanı’nda biri Viyana, diğeri ise Toulouse’a gitmek isteyen bir kadın ve bir erkeğin ibraz ettikleri Fransa kimlik kartlarının sahte olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Haberde, şahısların sorgularında siyasi sığınmacı olduklarını ve kimliklerin kendilerine ait olmadığını itiraf ettikleri belirtildi.