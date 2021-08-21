"Sahte haber" paylaşımından tutuklandılar

Kıbrıs’ın güneyinde Polis Siber Suçlar Birimi, 45 ve 32 yaşlarındaki iki erkeği, sosyal medyadaki bir sahte gönderiyle ilgili şüpheliler olarak tutukladı.

Tutuklamanın, Limasol'da 12 yaşındaki bir çocuğun Covid aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili olduğuna inanılıyor.

Bu iddia Sağlık Bakanlığı’nca yalanlanmıştı.

Cyprus Mail’in haberine göre polis, iki zanlının dün öğleden sonra ifadelerinin alındığını açıkladı.

İki zanlı sorgulanmak üzere polise götürülürken, Siber Suç Birimi 45 yaşındaki zanlının cep telefonunun incelenmesinden sonra davaya karıştığını gösteren bulguların ardından mahkeme zanlının evinin aranması için emir verdi.

Her iki zanlının da olaya karıştığını kabul ettiği, 45 yaşındaki zanlıya yazılı dava okunduğu ve daha sonraki bir tarihte mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.