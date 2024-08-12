'Sahte diploma' soruşturması: Dava 10 Eylül’e ertelendi

Serap ŞAHİN

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan üniversitenin küçük hissedarı Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen dava 10 Eylül 2024 tarihine ertelendi.

Sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, toplamda 12 dava olduğunu ancak teminat süresince kendilerine sadece 2 davanın geldiğini, 10 ayrı dosyanın daha kendilerine getirilmesi gerektiğini mahkemeden talep etti.

Berke Özbek’in avukatı Hasan Yücelen de meselede tek bir dosyanın olduğunu belirtti, Özbek’in üniversitedeki konumunun sanık Serdal Gündüz’ün asistanı olduğunu dile getirdi.

Yücelen, meselenin Berke Özbek’in şahsi hesabına gelen paralar olduğunu ifade etti, öğrencilere Özbek’in hesabına para yatırılması söylendiğini ifade etti.

Dava 10 Eylül 2024 tarihine ertelendi.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Toplam sekiz tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında, sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.