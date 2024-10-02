“Sahte diploma konusunda polise gidip gerekli izahatı yaptım”

Sahte diploma davası kapsamında hakkında soruşturma bulunan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, polise gidip ifade verdiğini açıkladı.

Kıbrıs Sağlık ve Tolum Bilimleri Üniversitesi'nden sahte diploma aldığı iddia edilen Yeşilırmak, konuyu gündeme taşıyan YENİDÜZEN’e tepki gösterdi, yayınlarımızı “art niyetli” olarak yorumladı.

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova'nın hazırlayıp sunduğu HABER TOPLANTISI programında gündeme gelen konu üzerine Özdağ’a ulaşarak açıklama yapan Yeşilırmak “Bu haberi manşetten vererek art niyetli olduğunuzu gördüm” dedi.

Yeşilırmak “Ben polise gittim. Gerekli izahatı yaptım” diyen Emrah Yeşilırmak, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili tavrının soruşması üzerine “İlk gün neyse bugün de öyle. Size açıklama vermiştim. O pelerinin arkasına saklanmam diye. Ben bu dosyanın benimle ilgili meclise gelecek suç unsuru içerdiğini düşünmüyorum. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz” diye konuştu.

KANAL SİM yayınına katılan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Yeşilırmak'ın polise gidip ifade vermediğini iddia etmişti. Özersay ayrıca, Yeşilırmak'la ilgili polis soruşturmasının tamamlandığını ve Başsavcılık'a gönderildiğini de eklemişti.

Emrah Yeşilırmak şunları söyledi:

Siyaset içerisinde 7 yıllık hayatımda ne yolsuzluk, ne rüşvet, ne Kamu kaynaklarını istismar, ne rant işlerine hiç bulaşmadım ve girmedim.

Her zaman eşit, adil, şeffaf ve hesap verebilir olmayı tercih ettim. Bu kelimeler sizin kulağınıza hoş ve ütopik gelebilir ama ben bu ülkenin genci olarak bugünlere böyle geldim.

Siyasi hırsları yüzünden birilerinin saldırıları ile düşecek biri değilim. Sizlerin de genç olarak buna çanak tutan konuşma ve haber yaptığınızı görünce insan siyasetten tiksiniyor.

Programınıza bağlanmaya gerek yok, istediğiniz haberi zaten yaptığınız için anlamı yok. Daha fazla da karalama yapabilirsiniz. İyi günler dilerim.