“Sahte diploma" davası 27 Haziran’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen dava, 27 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena’yı temsilen Mustafa Uluğ, mahkemede hazır bulundu.

İki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 24 emare sunulmuş, sanık Barış Sel, 20 davadan, Serdal Gündüz ise 14 davadan itham edilmişti.