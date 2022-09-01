Sahte belgeyle Ercan’dan çıkmak isterken yakalandı

Sahte “Hollanda Oturma İzni Kartı” düzenleyen ve Belçika’ya gitmek adına Ercan’dan çıkış yapmaya çalışırken, yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edilerek tutuklanan M.A.S.A. mahkemeye çıkarıldı, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis, KKTC’de 15 günlük turist vizesiyle bulunan 21 yaşındaki Filistin uyruklu zanlının, meseleyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını söyledi.

Polis, “PGM Sahtecilik Şubesi”nde yapılan incelemede, söz konusu kartın sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Zanlının KKTC'ye 30 Ağustos tarihinde 15 gün vize ile giriş yaptığını ve turist olarak bulunduğunu söyleyerek, 2 ay süre ile Merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.