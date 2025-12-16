Sahte kira sözleşmesiyle oturma izni çıkardığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

S.Ö.(E-46), K.Ö.(K-42) ve A.Y.A.(K-57)’nın, ikamet izni çıkarmak amacıyla Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adresini kullanarak, bu adreslerde ikamet etmedikleri halde sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgeleri düzenledikleri, söz konusu belgeleri Vergi Dairesi ile Polise ibraz ederek oturma izni işlemlerinin başlatılmasını sağladıkları ve bu yolla toplam 37 bin 500 TL ile 470 doları temin ettikleri tespit edildi.

Olayla ilgili tutuklanan zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Polis tarafından yapılan soruşturmada, J.N.(K-55)’nin yardımıyla E.H.(E-53) adına, E.S.(K-62)’nin yardımıyla B.S.(E-63) adına, J.M.(E-24)’nin yardımıyla ise O.S.(K-24) ile F.J.(E-39) adlarına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi hazırlandığı belirlendi. Düzenlenen kira sözleşmelerinin Vergi Dairesi’ne ibraz edilerek tedavüle sürülüp onaylatıldığı, ikametgah belgelerinin ise Polise ibraz edilerek tedavüle sokulduğu ve bu belgelerle söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasının sağlandığı kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, konu şahıslardan sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları para temin edildiği tespit edildi. S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen diğer tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.