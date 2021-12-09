Şahitlik veya muhbirlik yapanlar yasa ile korunacak

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yolsuzluk soruşturmalarında şahitlik veya muhbirlik yapanları korumak için yasa çıkarılıyor. Yasayla ilgili Meclis Hukuk Komitesi’nde 5 yıl süren hazırlık aşaması, dün tamamlandı.

Politis’in haberine göre yasa tasarısında, yolsuzluk soruşturmalarında özellikle muhbirlik ve şahitlik eden devlet ve özel sektör çalışanlarının kimliklerinin saklı tutulması, istekleri dışında açıklanmaması, açıklanmasının bir yıla kadar hapis veya 10 bin Euro’ya kadar para veya her iki cezanın da verilebileceği suç kapsamına alınması öngörülüyor.

Tasarıda muhbirlik veya şahitlik yapacak kamuda veya en az 50 kişinin çalıştığı özel sektör işletmelerinde çalışanlara yönelik işten el çektirme, açığa alma, nakil vb. uygulamaların intikam amaçlı "mobbing" sayılması ve yolsuzluğa karışmış kişilerin şahitlik yapması durumunda alacakları cezada indirime gidilmesi de öngörülüyor.