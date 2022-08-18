Sahipsiz çanta fünyeyle patlatıldı

Güneyde sahipsiz bir çanta, içerisinde patlayıcı madde olabileceği şüphesiyle fünyeyle patlatıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, güneyde Mağusa kazasına bağlı Paralimni bölgesinin Kappari semtinde dün akşamüzeri tespit edilen sahipsiz bir çantanın, bomba şüphesiyle fünyeyle patlatıldığını yazdılar.

Gazete, çantanın iki fünyeyle patlatılmasının ardından içerisinde balıkçı malzemelerinin olduğunun tespit edildiğini de aktardı.