Şahiner: “Polisin bu bütçeyle üzerine düşenleri yerine getirmesi zor”

CTP milletvekili Salahi Şahiner, polis teşkilatına ayrılan bütçeye bakıldığında daha çoğunun hak edildiğini düşündüklerini belirterek, bu bütçeyle üzerine düşenleri yerine getirmesinin zor olduğunu belirtti.

Kadro eksikliğinin buzdağının görünen kısmı olduğunu, hatta bu eksikliğin de sağlıklı tespit edilmediğini kaydeden Şahiner, polisin asli görevi olmayan hizmetlerin de bütçeyle alakası olmadığı için düzenlenebileceğini vurguladı.

Lefke ilçe olduktan sonra gereken adımların atılmadığına işaret eden Şahiner, polisin orada karakol seviyesinde kalmasının da kabul edilemez olduğunu söyledi.